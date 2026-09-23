В Кишиневе карабинеры выявили трех человек, находившихся в розыске.

Три инцидента были зафиксированы карабинерами в ходе выполнения задач по поддержанию общественного порядка в Кишиневе.

На улице Каля Бесарабией были замечены два человека, которые просили милостыню у водителей, используя инвалидную коляску. По данным карабинеров, они симулировали двигательное нарушение с целью получения денег. Лица были доставлены в Инспекторат полиции сектора Центр, передает noi.md

В столичном секторе Ботаника карабинеры проверили 35-летнего мужчину, чье поведение вызвало у них подозрения. В ходе проверки выяснилось, что он разыскивается полицией в связи с делом о краже. Мужчина был передан сотрудникам полиции Инспектората полиции сектора Ботаника.

Еще один случай был зафиксирован на улице Митрополит Варлам. Карабинеры обнаружили женщину, находившуюся в розыске Инспектората полиции сектора Центр по делу о мошенничестве. Она была доставлена в инспекторат для документирования происшествия.

В Генеральном инспекторате карабинеров сообщили, что оперативные меры были приняты во время обычных патрулей по поддержанию общественного порядка.