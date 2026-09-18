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unimedia.info logounimedia
18 Сентября 2026, 10:56
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Двух детей нашли одних на улице в Кишиневе глубокой ночью

Двух детей 10 и 12 лет нашли одних на улице в Кишиневе глубокой ночью. Карабинеры связались с их семьями и сопроводили детей домой.

Двух детей нашли одних на улице в Кишиневе глубокой ночью.
Двух детей нашли одних на улице в Кишиневе глубокой ночью.

Дети находились на проспекте Дачия, где их заметил патруль карабинеров. Во время разговора они рассказали, что самостоятельно ушли из дома без разрешения родителей, пишет unimedia.info

Карабинеры связались с семьями и доставили обоих детей домой, где передали их родителям.

В Генеральном инспекторате карабинеров призвали не оставаться безучастными, если дети находятся одни на улице, особенно в позднее время. Там отметили, что своевременное сообщение может помочь предотвратить опасную ситуацию.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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