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unimedia.info logounimedia
28 Июня 2026, 15:45
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В Каушанах учителя и ученики скорбят о погибшем выпускнике лицея

Скончался выпускник лицея имени Алексея Матеевича. Учебное заведение, а также преподавательский состав, ученики и весь лицей им. «Гр. Виеру», где ранее учился Вячеслав, также выразили соболезнования.

В Каушанах учителя и ученики скорбят о погибшем выпускнике лицея.
В Каушанах учителя и ученики скорбят о погибшем выпускнике лицея.

Предположительно, подросток утонул, передает unimedia.info

«С глубокой скорбью и болью в сердцах мы сообщаем о кончине нашего выпускника, Вячеслава Запорожана.

Трудно смириться с тем, что молодой человек в начале своего пути может уйти так рано. Вячеслав был скромным, образованным, трудолюбивым и интеллигентным учеником, уважительным юношей, которого ценили одноклассники и учителя.

Он успешно окончил лицей имени Алексея Матеевича и сдал экзамен, у него впереди была целая жизнь, мечты, которые нужно было осуществить, и дороги, по которым нужно было пройти.

Его преждевременный уход оставляет огромную пустоту, слезы и сильную боль в душах его семьи, одноклассников, учителей и всех, кто его знал.

Сотрудники лицея имени Алексея Матеевича выражают искренние соболезнования скорбящей семье и находятся с ними в это трудное время. Вячеслава проводят в последний путь во вторник, в его родной селе Бакчалия. Эта трагедия напоминает нам, насколько хрупка жизнь, и как важно заботиться о себе и своих близких. Пусть земля будет пухом, Вячеслав Запорожан! Пусть успокоит Господь твою душу. Те, кого мы любим, никогда по-настоящему не уходят. Они продолжают жить в нашей памяти», — говорится в опубликованном сообщении в социальных сетях.

Источник
unimedia.info logounimedia
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