В Каушанах прошли обыски по делу о продаже водительских прав.

По данным центра, по делу проходят 30 человек. Среди них сотрудники Агентства государственных услуг из отдела экзаменации и квалификации водителей в Каушанах, а также администратор и инструкторы одной из автошкол, пишет rupor.md

Следствие считает, что подозреваемые могли требовать и получать от выпускников автошкол от 350 до 400 евро за содействие при сдаче практического экзамена.

Уголовное дело открыто по статьям о пассивной и активной коррупции, торговле влиянием и покупке влияния.

В ходе обысков были изъяты водительские удостоверения, которые могли быть получены незаконно, документы об обучении кандидатов и сдаче практического экзамена, черновые записи и электронные устройства.

Три человека задержаны на 72 часа. Остальные проходят по делу на свободе.