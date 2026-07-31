В Италии в ДТП погибла гражданка Молдовы, ее дочь находится в реанимации.

По информации, полученной Генеральным консульством Молдовы в Милане от итальянских властей, в тяжелом ДТП, произошедшем 30 июля в коммуне Лунганьяно-Валь-д'Арда, пострадали две гражданки Молдовы — мать и дочь.

К сожалению, одна из них скончалась от полученных травм. Вторая находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в отделении интенсивной терапии больницы города Пьяченца, сообщили в МИД, сообщает tvrmoldova.md

Генеральное консульство Республики Молдова в Милане поддерживает постоянный контакт с компетентными итальянскими органами и членами семьи, оказывая необходимую консульскую помощь в пределах своих полномочий.

По информации, предоставленной семьей консульским властям, погибшая также имела гражданство Италии и будет похоронена на территории этой страны.