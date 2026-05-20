rupor.md logorupor
20 Мая 2026, 19:52
10 221
В Италии гражданина Молдовы арестовали за ограбление 87-летней женщины

В итальянском городе Сантерамо-ин-Колле карабинеры задержали 30-летнего гражданина Молдовы по обвинению в уличном ограблении 87-летней женщины.

Вместе с ним по делу проходит его сверстник, выходец из Румынии, который на время следствия останется на свободе, передает rupor.md

Инцидент произошел еще 4 мая, но подробности расследования стали известны только сейчас. По данным следствия, мужчины напали на пожилую женщину и силой вырвали у неё сумку с деньгами, телефоном и личными вещами. От агрессивного толчка пенсионерка упала и сильно ударилась головой об асфальт, из-за чего ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Подозреваемых удалось вычислить благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям местных жителей. Сообщается, что задержанные пошли на сотрудничество со следствием, что помогло карабинерам найти и вернуть пострадавшей все украденные вещи. На данный момент гражданин Молдовы помещен под стражу в тюрьму, где будет ожидать решения суда.

Источник
