В Яловенском районе у мужчины обнаружили растения, похожие на каннабис.

Сотрудники отдела расследований Инспектората полиции Яловен провели обыск в доме 35-летнего мужчины из села Кэрбуна в рамках специальных следственных мероприятий.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли растения, внешне похожие на каннабис, высушенную растительную массу, напоминающую это вещество, а также самодельные приспособления, используемые для употребления наркотиков.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Кроме того, мужчина прошел тестирование у врача-нарколога. Результат показал употребление марихуаны.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств дела.