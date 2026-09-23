23 Сентября 2026, 14:00
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В Яловенском районе у мужчины обнаружили растения, похожие на каннабис.
В Яловенском районе у мужчины обнаружили растения, похожие на каннабис
Сотрудники отдела расследований Инспектората полиции Яловен провели обыск в доме 35-летнего мужчины из села Кэрбуна в рамках специальных следственных мероприятий.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли растения, внешне похожие на каннабис, высушенную растительную массу, напоминающую это вещество, а также самодельные приспособления, используемые для употребления наркотиков.
Изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Кроме того, мужчина прошел тестирование у врача-нарколога. Результат показал употребление марихуаны.
Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств дела.