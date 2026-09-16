В Яловенском районе выявили пьяных водителей: один был без прав.

Полицейские остановили пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения в населённых пунктах Яловенского района.

Среди них оказался и 21-летний молодой человек, у которого не было водительских прав.

По данным полиции, в селе Сочитень 21-летнего молодого человека, находившегося за рулём BMW, проверили на содержание алкоголя. Результат показал концентрацию 0,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правоохранители установили, что у него не было водительских прав, сообщает Știri.md.

В городе Яловены 47-летний мужчина, управлявший квадроциклом, отказался проходить проверку на алкоголь.

Ещё один случай зарегистрировали в Костештах, где у 54-летнего водителя Toyota выявили 0,78 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Вэсиенах полицейские остановили Hyundai под управлением 24-летнего молодого человека. Проверка показала концентрацию 0,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Во всех этих случаях в отношении водителей проводятся разбирательства в соответствии с действующим законодательством, а транспортные средства были изъяты и доставлены на спецстоянку.

Ещё одного нетрезвого водителя выявили в Пухое. 35-летний мужчина управлял электрическим трициклом, имея концентрацию 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его привлекли к административной ответственности.

Полиция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и соблюдать Правила дорожного движения.