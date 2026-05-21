21 Мая 2026, 19:13
В ДТП около Будешт столкнулись два автомобиля

Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ сообщила, что 24-летний мужчина за рулем автомобиля Fiat выехал на встречную полосу.

Его машина столкнулась лоб в лоб с автомобилем Ford, за рулем которого находился 20-летний мужчина, передает tv8.md

После столкновения водителю автомобиля Fiat была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Он отказался от госпитализации.

Полиция продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

