21 Мая 2026, 19:13
В ДТП около Будешт столкнулись два автомобиля
Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ сообщила, что 24-летний мужчина за рулем автомобиля Fiat выехал на встречную полосу.
Его машина столкнулась лоб в лоб с автомобилем Ford, за рулем которого находился 20-летний мужчина, передает tv8.md
После столкновения водителю автомобиля Fiat была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Он отказался от госпитализации.
Полиция продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.