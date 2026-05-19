В Дрокии полиция ликвидировала интернет-сеть наркоторговли, управляемую из тюрьмы.

Двух участников схемы, 27 и 28 лет, задержали в Дрокиевском районе непосредственно в момент раскладки запрещенных веществ. Распространение велось методом «закладок» (тайников), передает rupor.md

В ходе следственных мероприятий у подозреваемых обнаружили и изъяли:

наркотики типа PVP («соль»);

гашиш;

электронные весы;

фасовочные зип-пакеты;

инструменты для упаковки.

Общая рыночная стоимость изъятой партии оценивается примерно в 200 000 леев.

Суд выдал ордер на арест подозреваемых. В соответствии с уголовным законодательством, за незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает личности остальных соучастников преступной схемы и каналы поставки наркотиков.