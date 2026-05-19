19 Мая 2026, 16:41
В Дрокии полиция ликвидировала интернет-сеть наркоторговли, управляемую из тюрьмы
Пресечена деятельность группировки, которая занималась бесконтактным сбытом наркотиков. Нелегальный бизнес координировал заключенный из мест лишения свободы, а сам товар продавали через специализированные интернет-магазины.
Двух участников схемы, 27 и 28 лет, задержали в Дрокиевском районе непосредственно в момент раскладки запрещенных веществ. Распространение велось методом «закладок» (тайников), передает rupor.md
В ходе следственных мероприятий у подозреваемых обнаружили и изъяли:
- наркотики типа PVP («соль»);
- гашиш;
- электронные весы;
- фасовочные зип-пакеты;
- инструменты для упаковки.
Общая рыночная стоимость изъятой партии оценивается примерно в 200 000 леев.
Суд выдал ордер на арест подозреваемых. В соответствии с уголовным законодательством, за незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах им грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает личности остальных соучастников преступной схемы и каналы поставки наркотиков.