В Дондюшанах спасли мужчину, упавшего в колодец.

53-летний мужчина упал в 7-метровый колодец в Дондюшанах. Спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оперативно подняли его на поверхность, пострадавшего госпитализировали для дальнейшего обследования

Инцидент произошел во второй половине дня 16 сентября возле одного из домохозяйств на улице Штефанa чел Маре в Дондюшанах. В 19:37 очевидцы сообщили о случившемся в Службу 112, пишет rupor.md

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ГИЧС, которые использовали специализированное оборудование, чтобы поднять мужчину на поверхность. Пострадавший находился в сознании и не получил травм. Бригада скорой помощи доставила его в районную больницу для медицинского обследования.

По данным ГИЧС, с начала 2026 года спасатели 11 раз выезжали на вызовы, связанные с извлечением людей из колодцев.