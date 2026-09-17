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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 12:38
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В Дондюшанах спасли мужчину, упавшего в колодец

53-летний мужчина упал в 7-метровый колодец в Дондюшанах. Спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оперативно подняли его на поверхность, пострадавшего госпитализировали для дальнейшего обследования

В Дондюшанах спасли мужчину, упавшего в колодец.
В Дондюшанах спасли мужчину, упавшего в колодец.

Инцидент произошел во второй половине дня 16 сентября возле одного из домохозяйств на улице Штефанa чел Маре в Дондюшанах. В 19:37 очевидцы сообщили о случившемся в Службу 112, пишет rupor.md

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные ГИЧС, которые использовали специализированное оборудование, чтобы поднять мужчину на поверхность. Пострадавший находился в сознании и не получил травм. Бригада скорой помощи доставила его в районную больницу для медицинского обследования.

По данным ГИЧС, с начала 2026 года спасатели 11 раз выезжали на вызовы, связанные с извлечением людей из колодцев.

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Источник
rupor.md logorupor
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