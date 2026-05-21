Минэкологии проверит информацию о штрафах за полив огорода водой из колодцев
Недавно в соцсетях появилось видео, на котором жительница Шолданештского района рассказала, что получила штраф в 600 леев за то, что поливала огород водой из своего колодца.
По словам женщины, инспекторы, выписывающие штраф, объяснили ей, что вода из колодца считается питьевой и использовать её для выращивания овощей нельзя.
Более того, она утверждает, что ее случай не единичный - несколько ее односельчан также были привлечены к ответственности за аналогичные действия.
Видео вызвало бурное обсуждение и шквал критики в социальных сетях. Чаще всего пользователи задавались вопросом, "когда же начнут взимать плату за воздух".
Журналисты попросили министра экологии Георге Хаждера объяснить, если ли в Молдове закон, запрещающий использовать воду из колодцев для полива огородов. Министр выразил удивление ситуацией, отметив, что в нашей стране полив колодезной водой является распространенной практикой.
Хаждер обещал, что возглавляемое им ведомство проверит данную информацию.