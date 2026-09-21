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noi.md logonoi
21 Сентября 2026, 17:23
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В Бельцах и Кишиневе карабинеры обнаружили подозрительные вещества у нескольких человек

Материалы по делам переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

В Бельцах и Кишиневе карабинеры обнаружили подозрительные вещества у нескольких человек. Коллаж: noi.md
В Бельцах и Кишиневе карабинеры обнаружили подозрительные вещества у нескольких человек. Коллаж: noi.md

По данным Генерального инспектората карабинеров, первый инцидент произошел в Бельцах, где карабинеры 3-го полка имени Драгоша Водэ» остановили 45-летнего мужчину. В ходе проверки у него был обнаружен пакетик с застежкой типа Zip-Lock с белым кристаллическим веществом, передает noi.md

В другом случае на улице Штефана чел Маре в Бельцах карабинеры обратили внимание на четырех мужчин, которые подозрительно себя вели. У двоих из них, в возрасте 20 и 22 лет, были обнаружены вещества, предположительно являющиеся мефедроном. Токсикологические тесты, проведенные в Бельцкой клинической больнице, дали положительный результат. 

Третий случай был зафиксирован в Кишиневе на остановке общественного транспорта по Мунчештскому шоссе. Карабинеры остановили мужчину, у которого нашли два пакета с веществом растительного происхождения и две пробирки с белым кристаллическим веществом. Он заявил правоохранителям, что употреблял PVP, известный под названием «соль». 

Во всех трех случаях нарушители и обнаруженные вещества были переданы оперативным группам полиции. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и принять меры, предусмотренные законодательством.

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Источник
noi.md logonoi
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