В Бельцах и Кишиневе карабинеры обнаружили подозрительные вещества у нескольких человек

Материалы по делам переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данным Генерального инспектората карабинеров, первый инцидент произошел в Бельцах, где карабинеры 3-го полка имени Драгоша Водэ» остановили 45-летнего мужчину. В ходе проверки у него был обнаружен пакетик с застежкой типа Zip-Lock с белым кристаллическим веществом, передает noi.md

В другом случае на улице Штефана чел Маре в Бельцах карабинеры обратили внимание на четырех мужчин, которые подозрительно себя вели. У двоих из них, в возрасте 20 и 22 лет, были обнаружены вещества, предположительно являющиеся мефедроном. Токсикологические тесты, проведенные в Бельцкой клинической больнице, дали положительный результат.

Третий случай был зафиксирован в Кишиневе на остановке общественного транспорта по Мунчештскому шоссе. Карабинеры остановили мужчину, у которого нашли два пакета с веществом растительного происхождения и две пробирки с белым кристаллическим веществом. Он заявил правоохранителям, что употреблял PVP, известный под названием «соль».

Во всех трех случаях нарушители и обнаруженные вещества были переданы оперативным группам полиции. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и принять меры, предусмотренные законодательством.