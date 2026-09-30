В Бачое 54-летний мужчина погиб под колесами автомобиля.

Столичная полиция расследует обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего накануне вечером в селе Фрумушика коммуны Бачой муниципия Кишинева.

По предварительной информации, 47-летний мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes и во время движения, при обстоятельствах, которые предстоит установить, совершил наезд на 54-летнего мужчину, который, предположительно, был на проезжей части.

В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Водитель прошел проверку на алкоголь, результат оказался отрицательным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.

Правоохранители уточняют, что приведенная информация является предварительной и может измениться по итогам расследования.