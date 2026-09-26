26 Сентября 2026, 10:19
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У села Реча Mercedes выехал на встречную полосу: водитель погиб.
У села Реча Mercedes выехал на встречную полосу: водитель погиб
Сегодня утром, 26 сентября, около 08:00, полиция Рышканского района прибыла на место ДТП, произошедшего на трассе M-5, вблизи села Реча.
По предварительным данным, 25-летний водитель Mercedes Sprinter, двигавшийся в направлении Бельцы — Рышканы, по причинам, которые предстоит установить, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением 63-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель Mercedes погиб на месте.
Водитель грузовика не пострадал. Он прошел алкотест, результат оказался отрицательным.
Полиция документирует происшествие и устанавливает все обстоятельства аварии.