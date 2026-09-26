У села Реча Mercedes выехал на встречную полосу: водитель погиб

Сегодня утром, 26 сентября, около 08:00, полиция Рышканского района прибыла на место ДТП, произошедшего на трассе M-5, вблизи села Реча.

У села Реча Mercedes выехал на встречную полосу: водитель погиб.