Упавший в Новоаненском районе дрон врезался в вышку сотовой связи.

Эксперты Отдела взрывотехнической экспертизы обследуют место падения дрона за пределами села Гырбовец Новоаненского района. По предварительным данным, дрон врезался в коммуникационную вышку на высоте около 40 метров и взорвался.

По данным полиции, на участке конструкции длиной около 12 метров обнаружены деформации металла и следы термического воздействия. В радиусе около 265 метров нашли фрагменты беспилотника, в том числе элементы конструкции, системы управления и питания, а также двигателя.

В полиции уточнили, что перебоев в работе услуг связи зафиксировано не было. Исследования на месте происшествия продолжаются.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



