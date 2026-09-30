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politia.md logopolitia
30 Сентября 2026, 10:40
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Упавший в Новоаненском районе дрон врезался в вышку сотовой связи

Эксперты Отдела взрывотехнической экспертизы обследуют место падения дрона за пределами села Гырбовец Новоаненского района. По предварительным данным, дрон врезался в коммуникационную вышку на высоте около 40 метров и взорвался.

Упавший в Новоаненском районе дрон врезался в вышку сотовой связи.
Упавший в Новоаненском районе дрон врезался в вышку сотовой связи.

По данным полиции, на участке конструкции длиной около 12 метров обнаружены деформации металла и следы термического воздействия. В радиусе около 265 метров нашли фрагменты беспилотника, в том числе элементы конструкции, системы управления и питания, а также двигателя.

В полиции уточнили, что перебоев в работе услуг связи зафиксировано не было. Исследования на месте происшествия продолжаются.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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Источник
politia.md logopolitia
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