Возле Колоницы обнаружили фрагменты дрона.

На участке земли недалеко от села Колоница, муниципия Кишинёв, обнаружили фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику.

На месте находятся эксперты взрывотехнического отдела полиции. Они проводят необходимые проверки и изучают обнаруженные фрагменты, сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

Территория оцеплена. Обстоятельства произошедшего предстоит установить. Полиция продолжает проверки.

Напомним, что сегодня утром, около 04:20, в полицию поступило несколько звонков через службу 112 от жителей, сообщивших о взрыве в юго-западной части села Колоница, в направлении Тогатино.

После этого полицейские проверили Колоницу и Хумулешть, однако первоначально предметов, следов взрыва или других опасностей для населения обнаружено не было.