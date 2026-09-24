Трое жителей Кишинева потребовали 7000 евро за «закрытие» дела об изнасиловании.

В Кишиневе трое молодых людей потребовали 7000 евро за закрытие дела об изнасиловании, после чего двое из них были задержаны правоохранительными органами.

Об этом сообщили Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура, пишет rupor.md

Трое жителей столицы стали фигурантами уголовного дела о торговле влиянием. Согласно материалам следствия, подозреваемые заверили заявителя, что могут вмешаться в ход расследования дела об изнасиловании, в котором он фигурирует, и добиться для него благоприятного решения.

За свои услуги злоумышленники потребовали 7000 евро. Как отмечают в НЦБК, правоохранители задокументировали получение первой части суммы в размере 1650 евро под собственным контролем.

В настоящее время сотрудники антикоррупционного ведомства проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Двое молодых людей задержаны и помещены в изолятор на 72 часа, в то время как третий фигурант находится под следствием на свободе.

В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством каждый человек считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения, а следственные мероприятия продолжаются.