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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 13:33
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Трое жителей Кишинева потребовали 7000 евро за «закрытие» дела об изнасиловании

В Кишиневе трое молодых людей потребовали 7000 евро за закрытие дела об изнасиловании, после чего двое из них были задержаны правоохранительными органами.

Трое жителей Кишинева потребовали 7000 евро за «закрытие» дела об изнасиловании.
Трое жителей Кишинева потребовали 7000 евро за «закрытие» дела об изнасиловании.

Об этом сообщили Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура, пишет rupor.md

Трое жителей столицы стали фигурантами уголовного дела о торговле влиянием. Согласно материалам следствия, подозреваемые заверили заявителя, что могут вмешаться в ход расследования дела об изнасиловании, в котором он фигурирует, и добиться для него благоприятного решения.

За свои услуги злоумышленники потребовали 7000 евро. Как отмечают в НЦБК, правоохранители задокументировали получение первой части суммы в размере 1650 евро под собственным контролем.

В настоящее время сотрудники антикоррупционного ведомства проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Двое молодых людей задержаны и помещены в изолятор на 72 часа, в то время как третий фигурант находится под следствием на свободе.

В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством каждый человек считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения, а следственные мероприятия продолжаются.

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Источник
rupor.md logorupor
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