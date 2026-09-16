Ион Крянгэ останется под судебным контролем еще на 60 дней.

Продление меры подтвердили для IPN представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает rupor.md

На предыдущих заседаниях Ион Крянгэ потребовал отвода судьи Вячеслава Черналева, обвинив его в субъективном отношении. Бывший чиновник утверждал, что судья не позволяет ему представлять ходатайства и ограничивает возможность в полной мере реализовать право на защиту. Ходатайство об отводе было отклонено.

Дело рассматривается в общем порядке, следующее заседание назначено на 18 сентября.

Бывшего чиновника обвиняют в государственной измене и заговоре против государства. По версии прокуроров, в 2023–2024 годах он якобы вел переписку и проводил конспиративные встречи с помощником военного атташе посольства Российской Федерации в Кишиневе.

Бывшего главу юридического управления парламента задержали в июле 2024 года, когда он якобы получил 500 долларов от российского чиновника. Ион Крянгэ не признает вину.