theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 15:06
1 438
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ион Крянгэ останется под судебным контролем еще на 60 дней

Бывший глава юридического управления парламента Ион Крянгэ, обвиняемый в государственной измене, останется под судебным контролем еще на 60 дней.

Ион Крянгэ останется под судебным контролем еще на 60 дней.
Ион Крянгэ останется под судебным контролем еще на 60 дней.

Продление меры подтвердили для IPN представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает rupor.md

На предыдущих заседаниях Ион Крянгэ потребовал отвода судьи Вячеслава Черналева, обвинив его в субъективном отношении. Бывший чиновник утверждал, что судья не позволяет ему представлять ходатайства и ограничивает возможность в полной мере реализовать право на защиту. Ходатайство об отводе было отклонено.

Дело рассматривается в общем порядке, следующее заседание назначено на 18 сентября.

Бывшего чиновника обвиняют в государственной измене и заговоре против государства. По версии прокуроров, в 2023–2024 годах он якобы вел переписку и проводил конспиративные встречи с помощником военного атташе посольства Российской Федерации в Кишиневе.

Бывшего главу юридического управления парламента задержали в июле 2024 года, когда он якобы получил 500 долларов от российского чиновника. Ион Крянгэ не признает вину.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте