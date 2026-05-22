Товар на 200 тысяч леев: полиция раскрыла крупную сеть наркодилеров на юге страны
Правоохранительные органы Молдовы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в крупных размерах.
Следственные действия велись с апреля по май текущего года. Разработкой занималось Управление расследований «Юг» Национального инспектората расследований (INI). Задержаны четыре участника группировки в возрасте от 45 до 58 лет, передает rupor.md
Следственные мероприятия прошли в Вулканештском и Кантемирском районах. В домах подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли:
- наркотические вещества типа PVP (так называемая «соль»);
- марихуану;
- высокоточные электронные весы для фасовки;
- самодельные приспособления для употребления наркотиков.
По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого на черном рынке превышает 200 000 леев.
Подозреваемым инкриминируют незаконный оборот и хранение наркотиков. Согласно действующему законодательству Республики Молдова, фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Следственные действия и уголовное преследование продолжаются для установления всех обстоятельств и возможных соучастников преступной схемы.