Товар на 200 тысяч леев: полиция раскрыла крупную сеть наркодилеров на юге страны.

Следственные действия велись с апреля по май текущего года. Разработкой занималось Управление расследований «Юг» Национального инспектората расследований (INI). Задержаны четыре участника группировки в возрасте от 45 до 58 лет, передает rupor.md

Следственные мероприятия прошли в Вулканештском и Кантемирском районах. В домах подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли:

наркотические вещества типа PVP (так называемая «соль»);

марихуану;

высокоточные электронные весы для фасовки;

самодельные приспособления для употребления наркотиков.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого на черном рынке превышает 200 000 леев.

Подозреваемым инкриминируют незаконный оборот и хранение наркотиков. Согласно действующему законодательству Республики Молдова, фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственные действия и уголовное преследование продолжаются для установления всех обстоятельств и возможных соучастников преступной схемы.