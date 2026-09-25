Шесть человек отправлены под арест по делу об избиении 19-летнего студента в столице.

Столичная полиция задержала шестерых молодых людей по подозрению в жестоком избиении и унижении 19-летнего студента в Кишиневе.

Четверо несовершеннолетних, включая 16-летнюю знакомую пострадавшего, задержаны на 24 часа, а двое совершеннолетних — на 72 часа. Суд уже поместил всех фигурантов под предварительный арест сроком на 30 дней в связи с высокой тяжестью совершенных ими действий, передает rupor.md

Стоит напомнить, что инцидент произошел накануне вечером вблизи студенческих общежитий, где 19-летний студент гулял со своей 16-летней знакомой. Там они встретили компанию из пятерых молодых людей из окружения девушки. По неустановленным пока причинам группа парней применила к студенту физическую силу, а затем подвергла его унизительным и оскорбительным для человеческого достоинства действиям.

Правоохранители оперативно установили личности и местонахождение всех подозреваемых. Следствие продолжается, полиция официально заявила, что подобные проявления насилия недопустимы независимо от обстоятельств.



