Родные подростка, погибшего в воинской части: Мы хотим, чтобы виновные были наказаны.

Родственники подростка, погибшего в казарме в Кагуле, требуют от властей публичного и прозрачного расследования, передает unimedia.info

«Чтобы мы поняли, кто в итоге виноват, потому что очевидно, что всю вину свалят на мальчика, который якобы неправильно обращался с оружием. Но он — лишь маленькая фигура в этой игре. Должны ответить люди, которые были ответственны за надзор за этими молодыми людьми в том учреждении, те, кто находился на дежурстве, руководство как самого учреждения, так и вышестоящих органов. Надеюсь, вам небезразлично состояние людей в этой стране», — заявила двоюродная сестра подростка в видео, опубликованном в соцсетях.

«Я двоюродная сестра 17-летнего парня, погибшего в воинской части в Кагуле, и хочу сказать, что в последние дни об этом говорили все политики, кому не лень было говорить. В красивых словах они большие специалисты.

Семья сейчас находится в невероятно тяжелом состоянии, это невосполнимая потеря, через такое невозможно просто пройти. Говорят, что время лечит раны, но поверьте мне — рана от потери ребенка остается на всю жизнь.

Несмотря на все красивые слова, все это были лишь пустые разговоры, брошенные в воздух под видом слов людей, якобы заинтересованных в справедливости, и все это — часть ваших политических игр. Но на самом деле никто не думает об этой семье, об этих убитых горем родителях, которые похоронили своего единственного сына, младшего ребенка в семье. И я не думаю, что они следят за тем спектаклем, который вы сейчас устраиваете в Интернете.

Мы надеемся, что после всех заявлений политиков и активистов — ведь высказались абсолютно все — будет какой-то результат. Родителям это не вернет ребенка, но я понимаю, что те, у кого нет детей, могут быть безразличными к ситуации.

А специалистам по комментариям, которые высказываются, не зная всей ситуации за кулисами, я рекомендую подумать о том, что у них тоже есть дети, и представить, не дай Бог, что в такую ситуацию попал бы их ребенок. Разве вы не искали бы справедливости? Прежде чем что-то писать, подумайте и о Боге», — сказала в видеообращении Сильвия Чубрей, представившаяся двоюродной сестрой 17-летнего подростка, смертельно раненного в казарме в Кагуле.

10 мая полиция Кагула получила сообщение об инциденте на территории воинской части в муниципии.

20-летний военнослужащий по контракту якобы неправильно обращался с пистолетом Glock, находясь вместе с несовершеннолетним, который пришел в гости к его сослуживцу-срочнику.

Изначально сообщалось, что подросток умер из-за шока и остановки сердца.

Позже полиция сообщила, что 16-летний несовершеннолетний получил огнестрельное ранение.