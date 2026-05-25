Полиция предупреждает о новой схеме SMS-мошенничества со «штрафами за скорость»

В сообщениях содержатся данные о «превышении скорости», угрозы блокировки прав на транспортное средство, а также подозрительные ссылки для оплаты «штрафа».

Правоохранители подчёркивают, что такие сообщения не отправляются полицией или другими государственными учреждениями.

Граждан призывают не переходить по указанным ссылкам, не вводить личные и банковские данные, проверять информацию только в официальных источниках и незамедлительно сообщать о подобных случаях в полицию.