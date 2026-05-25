theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Мая 2026, 13:17
9 350
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция предупреждает о новой схеме SMS-мошенничества со «штрафами за скорость»

Полиция Молдовы предупреждает граждан о новой форме мошенничества, при которой злоумышленники рассылают SMS-сообщения с информацией о якобы выписанных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Полиция предупреждает о новой схеме SMS-мошенничества с «штрафами за скорость».
Полиция предупреждает о новой схеме SMS-мошенничества с «штрафами за скорость».

В сообщениях содержатся данные о «превышении скорости», угрозы блокировки прав на транспортное средство, а также подозрительные ссылки для оплаты «штрафа».

Правоохранители подчёркивают, что такие сообщения не отправляются полицией или другими государственными учреждениями.

Граждан призывают не переходить по указанным ссылкам, не вводить личные и банковские данные, проверять информацию только в официальных источниках и незамедлительно сообщать о подобных случаях в полицию.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте