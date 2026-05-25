Полиция предотвратила конфликт в Бричанах после угроз мужчины в прямом эфире TikTok.

По данным Национального инспектората расследований, сигнал поступил через заранее установленный канал связи, предназначенный для оперативного реагирования на подобные инциденты. В ходе прямой трансляции мужчина проявлял агрессию и высказывал угрозы в адрес своей супруги.

Полиция оперативно установила местонахождение мужчины и поддерживала с ним телефонную связь до прибытия сотрудников на место происшествия, что позволило избежать обострения ситуации.

В результате проверки установлено, что оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом у женщины не было выявлено признаков физического насилия.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и документировать инцидент.

Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к случаям агрессии и угроз, в том числе в онлайн-среде, и незамедлительно сообщать о подобных ситуациях в компетентные органы.