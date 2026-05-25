theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
25 Мая 2026, 20:58
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция предотвратила конфликт в Бричанах после угроз мужчины в прямом эфире TikTok

Платформа TikTok сообщила в полицию о случае агрессивного поведения мужчины во время прямого эфира, после чего правоохранители предотвратили возможную эскалацию конфликта в Бричанах.

Полиция предотвратила конфликт в Бричанах после угроз мужчины в прямом эфире TikTok.
Полиция предотвратила конфликт в Бричанах после угроз мужчины в прямом эфире TikTok.

По данным Национального инспектората расследований, сигнал поступил через заранее установленный канал связи, предназначенный для оперативного реагирования на подобные инциденты. В ходе прямой трансляции мужчина проявлял агрессию и высказывал угрозы в адрес своей супруги.

Полиция оперативно установила местонахождение мужчины и поддерживала с ним телефонную связь до прибытия сотрудников на место происшествия, что позволило избежать обострения ситуации.

В результате проверки установлено, что оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом у женщины не было выявлено признаков физического насилия.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и документировать инцидент.

Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к случаям агрессии и угроз, в том числе в онлайн-среде, и незамедлительно сообщать о подобных ситуациях в компетентные органы.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте