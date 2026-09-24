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24 Сентября 2026, 21:36
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Полиция помогла найти ребенка, пропавшего на Буюканах

В четверг, 24 сентября, в полицию поступило сообщение об исчезновении 10-летнего ребенка, проживающего в столичном секторе Буюканы.

Полиция помогла найти ребенка, пропавшего на Буюканах.
Полиция помогла найти ребенка, пропавшего на Буюканах.

Сразу после получения информации были оповещены все ответственные подразделения, к поискам привлекли дополнительные силы.

В результате предпринятых полицейскими действий ребенка обнаружили в одном из близлежащих кварталов. По предварительным данным, он не стал жертвой какого-либо преступления и находится вне опасности.

Полиция поблагодарила всех, кто помог оперативно найти ребенка.

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