24 Сентября 2026, 21:36
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Полиция помогла найти ребенка, пропавшего на Буюканах.
Полиция помогла найти ребенка, пропавшего на Буюканах
В четверг, 24 сентября, в полицию поступило сообщение об исчезновении 10-летнего ребенка, проживающего в столичном секторе Буюканы.
Сразу после получения информации были оповещены все ответственные подразделения, к поискам привлекли дополнительные силы.
В результате предпринятых полицейскими действий ребенка обнаружили в одном из близлежащих кварталов. По предварительным данным, он не стал жертвой какого-либо преступления и находится вне опасности.
Полиция поблагодарила всех, кто помог оперативно найти ребенка.