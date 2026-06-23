Оба полицейских, сбитых в Сынжерейском районе, скончались на операционном столе.

Водитель автомобиля Volkswagen, совершивший наезд на двух сотрудников патрульной полиции, предположительно уснул за рулём.

Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, передает rupor.md

По его словам, эта версия рассматривается как одна из основных причин произошедшего. Обстоятельства аварии продолжают выяснять правоохранительные органы.

В результате наезда оба полицейских получили тяжёлые травмы и были экстренно госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, сотрудники полиции в возрасте 25 и 29 лет скончались в больнице во время хирургических операций.

Напомним, ДТП произошло на трассе R6 в районе села Григорэука. В момент происшествия сотрудники патрульной полиции оформляли ранее зафиксированное правонарушение.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следствие продолжает выяснять все детали произошедшего, включая состояние водителя и причины аварии.

Расследование продолжается.