На границе задержали двух молдаван, разыскиваемых властями Чехии и Франции.

Двое граждан Республики Молдова, в отношении которых власти Чехии и Франции выдали ордера на арест, были обнаружены и задержаны в пункте пропуска Албица.

Один из них разыскивается в связи с грабежом и насилием, другой — за преступления против безопасности государства, сообщает Пограничная полиция Румынии, передает deschide.md

В первом случае 26-летний гражданин Молдовы, ехавший в качестве пассажира микроавтобуса, прибыл на пограничный контроль для въезда в Румынию.

В ходе проверки румынские пограничники установили, что в отношении него действовало уведомление, выданное властями Чехии для исполнения ордера на арест. Молодой человек проходит по делу о нанесении побоев и других насильственных действиях, а также о грабеже. Предполагается, что преступления были совершены на территории Чехии.

Два часа спустя в том же пункте пропуска полицейские обнаружили еще одного гражданина Молдовы — 51-летнего мужчину, который ехал на автобусе.

В отношении него действовало уведомление на основании ордера на арест, выданного французскими властями. Мужчина проходит по делу о преступлениях против безопасности государства, предположительно совершенных во Франции.

Оба задержанных были переданы оперативным группам Инспектората полиции уезда Васлуй для проведения дальнейших предусмотренных законом процедур.