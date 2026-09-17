На границе изъяли препараты с предполагаемым психотропным эффектом и сигареты
Сотрудники таможни совместно с пограничными полицейскими задокументировали два случая перевозки товаров с нарушением требований законодательства.
Были обнаружены лекарства, в том числе препараты, предположительно содержащие вещества с психотропным эффектом, а также 1600 спрятанных и незадекларированных сигарет.
Первый случай был зарегистрирован на таможенном посту Отачь при въезде в Республику Молдова. Во время проверки в ручной клади 61-летнего иностранного гражданина, пассажира микроавтобуса, следовавшего нерегулярным рейсом «Умань — Яссы», обнаружили несколько видов лекарств.
Среди них были препараты, содержащие активные вещества, предположительно обладающие психотропным эффектом. Кроме того, в багаже обнаружили другие лекарственные средства, которые не были задекларированы при прохождении таможенного контроля.
Лекарства изъяли и направят на специализированную проверку для установления их состава и правового статуса.
Еще один случай зафиксировали на таможенном посту Унгурь. При проверке 17-летнего иностранного гражданина, пересекавшего границу пешком, сотрудники таможни совместно с пограничными полицейскими и кинологами обнаружили 1600 сигарет, спрятанных под подкладкой его одежды.
Табачные изделия были спрятаны в специально созданном пространстве под подкладкой одежды с целью уклонения от таможенного контроля.
Сигареты изъяли, они подлежат конфискации, а нарушителю грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.