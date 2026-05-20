На Ботанике пожарные вынесли два газовых баллона из горящего гаража.

Выяснилось, что огонь охватил гараж рядом с домом. Из горящего помещения пожарные успели вынести два газовых баллона, предотвратив их взрыв. Огонь локализовали в 11:16, а к 12:21 он был полностью потушен, пишет rupor.md

В результате происшествия гараж площадью 30 кв. м сгорел полностью. Также пострадало 10 кв. м обшивки соседнего жилого дома. Пострадавших нет, причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС выезжали на вызовы 27 раз. По данным ведомства, с начала 2026 года в Молдове зафиксирован 721 пожар, в которых погибли 68 человек. При чрезвычайных ситуациях ГИЧС призывает немедленно звонить по номеру 112.