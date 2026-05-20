20 Мая 2026, 13:40
На Ботанике пожарные вынесли два газовых баллона из горящего гаража
В Кишиневе на улице Марамуреш, 121, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в Службу 112 утром 19 мая, в 10:48. На место выехали четыре экипажа спасателей Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Выяснилось, что огонь охватил гараж рядом с домом. Из горящего помещения пожарные успели вынести два газовых баллона, предотвратив их взрыв. Огонь локализовали в 11:16, а к 12:21 он был полностью потушен, пишет rupor.md
В результате происшествия гараж площадью 30 кв. м сгорел полностью. Также пострадало 10 кв. м обшивки соседнего жилого дома. Пострадавших нет, причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС выезжали на вызовы 27 раз. По данным ведомства, с начала 2026 года в Молдове зафиксирован 721 пожар, в которых погибли 68 человек. При чрезвычайных ситуациях ГИЧС призывает немедленно звонить по номеру 112.