МВД о драке в парке La izvor, в которой участвовал полицейский: Ждем завершения расследования.

«Мы ждем завершения расследования, после чего предоставим все необходимые подробности». Такова реакция МВД после того, как, предположительно, несколько человек, включая полицейского, участвовали в драке в парке столицы. Инцидент произошел 12 мая 2026 года, передает agora.md

"В данный момент расследование продолжается. Для подтверждения или опровержения мне необходимо его завершение, после чего я предоставлю все необходимые подробности. Также проводится служебное расследование по этому поводу", - заявила министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин.

Напомним, кадры драки появились в Интернете.

26-летний молодой человек оказался в больнице с множественными тяжёлыми травмами после того, как, предположительно, был избит вместе с другом группой мужчин в парке La Izvor в столичном секторе Буюканы.

Инцидент, как сообщается, произошёл накануне вечером. По данным портала Pulsmedia, двое молодых людей пришли в парк на встречу с несколькими лицами, которые якобы пытались вымогать у них около 10 тысяч евро.

На месте встречи на них, предположительно, напала группа примерно из десяти мужчин спортивного телосложения. Источники утверждают, что среди нападавших могли быть двое сотрудников Министерства внутренних дел, а также охранники одного из заведений Кишинёва.

Согласно тем же данным, нападавшие нанесли пострадавшим многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе когда те уже лежали на земле.

