Лидер сети наркоторговцев, экстрадированный из Турции, помещен под стражу в Молдове.

Согласно результатам расследования, в период с 2024 года по настоящее время сотрудники антинаркотической службы задокументировали деятельность преступной группы, состоящей из нескольких членов с четко определенными ролями, специализирующихся на контрабанде и продаже наркотиков высокого риска через приложение Telegram, передает politia.md

В ходе расследования был установлен лидер группы, 34-летний гражданин Молдовы, скрывавшийся в Турции с 2018 года. Ранее он был приговорен в Республике Молдова к 12 годам лишения свободы за торговлю людьми.

Согласно собранным данным, в начале 2023 года, находясь в Турции и используя фальшивые удостоверения личности, мужчина создал в Telegram несколько онлайн-магазинов по продаже наркотиков на территории Республики Молдова. Позже он привлек в группу нескольких участников, распределив между ними различные роли и координируя всю преступную деятельность удаленно.



В 2024 году, на основании собранных доказательств, был выдан ордер на его арест, и он был объявлен в международный розыск за торговлю наркотиками.



В марте 2026 года, в результате комплекса специальных мероприятий, проведенных сотрудниками антинаркотической службы при поддержке офицера связи Республики Молдова в Европоле, подозреваемый был обнаружен в Турции.



В результате международного обмена информацией сегодня он был экстрадирован в Республику Молдова.



Таким образом, помимо 12-летнего тюремного заключения за торговлю людьми, мужчине грозит дополнительное тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.