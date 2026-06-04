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stiri.md logostiri
4 Июня 2026, 16:24
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Двое граждан Израиля выдворены из Молдовы на 5 лет за запуск фейерверков из машины

Двое граждан Израиля, 21 и 22 лет, запускали фейерверки из движущегося автомобиля на улице Николае Тестемицану в Кишинёве. Они были объявлены нежелательными лицами в Молдове на пять лет и выдворены из страны.

Инцидент с фейерверками в Кишинёве: нарушителями оказались граждане Израиля.
Инцидент с фейерверками в Кишинёве: нарушителями оказались граждане Израиля.

Как сообщает Главный инспекторат по миграции, мера была применена 4 июня 2026 года. Решение приводили в исполнение сотрудники Регионального управления «Центр» совместно с офицерами Главного инспектората полиции, пишет stiri.md

Напомним, что инцидент произошёл 1 июня 2026 года в одном из жилых кварталов столицы. По данным властей, мужчины находились в автомобиле, который двигался на высокой скорости, и прямо во время движения запускали из салона фейерверки.

Своими действиями иностранцы создали реальную угрозу для безопасности находившихся поблизости людей, а также поставили под угрозу общественный порядок.

По запросу Главного инспектората полиции двое израильтян были объявлены нежелательными лицами на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Выдворение прошло через пункт пропуска Леушень.

В ведомстве также отметили, что подобное поведение представляет собой угрозу национальной безопасности Республики Молдова.

Источник
stiri.md logostiri
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