Зеленский поручил связаться с Молдовой после шага РФ в отношении Приднестровья.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении, сообщает eurointegration.com.ua

"Ранее был сделан новый шаг России в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность", – сказал Зеленский.

Он добавил, что таким образом Россия обозначает территорию Приднестровья как будто свою.

"Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина заинтересована в стабильной, сильной Молдове.

"Я поручил МИД Украины соответствующим образом контактировать с Молдовой по вопросам совместной оценки и совместных действий. Я также ожидаю предложений от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования. России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов", – добавил глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.