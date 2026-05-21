Захарова: Посещение Молдовы для россиян небезопасно в связи с дискриминацией.

Россиянам следует здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения Молдовы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает rbc.ru

«Еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдовы Это небезопасно», — сказала Захарова.

Она напомнила, что в декабре 2025 года Кишинев принял закон о разрыве российско-молдавского межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров. По словам Захаровой, "этот шаг был подан Молдовой в качестве ответа на нарушение молдавского воздушного пространства «предположительно, как они сказали, российским беспилотником»".

С тем же посылом Молдова занимается дискриминацией российских граждан, въезжающих в страну, подчеркнула официальный представитель МИД.

«Под надуманным предлогом наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, молдавские власти тем самым вынуждают Москву закрыть Русский дом в Кишиневе.