ВСП отверг обвинения Игоря Гросу в защите недобросовестных прокуроров
Между Высшим советом прокуроров (ВСП) и председателем парламента Игорем Гросу возник публичный конфликт.
Поводом стало обсуждение процесса внешней оценки прокуроров в эфире передачи «Secretele Puterii» 9 сентября, пишет rupor.md
В ходе программы телеведущий Алекс Козер заявил, что в Совете «около шести членов очень мило поднимают ручки» для назначения прокуроров, проваливших проверку на неподкупность. Игорь Гросу поддержал этот тезис, обвинив ведомство в саботаже и подрыве доверия к реформе юстиции.
«Мое послание адресовано уважаемым прокурорам из ВСП. Когда раз за разом приходят рекомендации о непродвижении, а ВСП продолжает настаивать на своем, это подрывает доверие к самому институту и к веттингу, в который мы вложили столько ресурсов. Когда гильдия выстраивает стену, объединяется и поддерживает своих коллег даже при наличии подозрений… Уважаемые члены ВСП, пожалуйста, берите на себя ответственность за непопулярные решения», — заявил спикер парламента.
В ответ Высший совет прокуроров назвал такую риторику недопустимой. В ведомстве подчеркнули, что уважают право на свободу слова, однако осуждают использование государственными деятелями пренебрежительного тона в публичном пространстве.
«Такие формулировки, как «какие-то шесть членов поднимают ручки», «уважаемые прокуроры из ВСП» и «гильдия выстраивает стену», неоправданно сводят институт к профессиональному происхождению части его членов и обесценивают реализацию права голоса», — говорится в заявлении ВСП.
Совет напомнил о нормах законодательства и решении Конституционного суда, согласно которым выводы Комиссии по веттингу не предопределяют автоматически финальный вердикт инстанции.
«Совет не призван формально подтверждать каждый вывод Комиссии, он обязан эффективно осуществлять свои законные полномочия и принимать собственные мотивированные решения на основе всего дела. Осуществление этих полномочий не является ни противодействием Комиссии, ни отклонением от процесса внешней оценки», — подытожили в ведомстве, призвав участников дискуссии к соблюдению институционального уважения.