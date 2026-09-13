ВСП отверг обвинения Игоря Гросу в защите недобросовестных прокуроров.

Между Высшим советом прокуроров (ВСП) и председателем парламента Игорем Гросу возник публичный конфликт.

Поводом стало обсуждение процесса внешней оценки прокуроров в эфире передачи «Secretele Puterii» 9 сентября, пишет rupor.md

В ходе программы телеведущий Алекс Козер заявил, что в Совете «около шести членов очень мило поднимают ручки» для назначения прокуроров, проваливших проверку на неподкупность. Игорь Гросу поддержал этот тезис, обвинив ведомство в саботаже и подрыве доверия к реформе юстиции.

«Мое послание адресовано уважаемым прокурорам из ВСП. Когда раз за разом приходят рекомендации о непродвижении, а ВСП продолжает настаивать на своем, это подрывает доверие к самому институту и к веттингу, в который мы вложили столько ресурсов. Когда гильдия выстраивает стену, объединяется и поддерживает своих коллег даже при наличии подозрений… Уважаемые члены ВСП, пожалуйста, берите на себя ответственность за непопулярные решения», — заявил спикер парламента.

В ответ Высший совет прокуроров назвал такую риторику недопустимой. В ведомстве подчеркнули, что уважают право на свободу слова, однако осуждают использование государственными деятелями пренебрежительного тона в публичном пространстве.

«Такие формулировки, как «какие-то шесть членов поднимают ручки», «уважаемые прокуроры из ВСП» и «гильдия выстраивает стену», неоправданно сводят институт к профессиональному происхождению части его членов и обесценивают реализацию права голоса», — говорится в заявлении ВСП.

Совет напомнил о нормах законодательства и решении Конституционного суда, согласно которым выводы Комиссии по веттингу не предопределяют автоматически финальный вердикт инстанции.

«Совет не призван формально подтверждать каждый вывод Комиссии, он обязан эффективно осуществлять свои законные полномочия и принимать собственные мотивированные решения на основе всего дела. Осуществление этих полномочий не является ни противодействием Комиссии, ни отклонением от процесса внешней оценки», — подытожили в ведомстве, призвав участников дискуссии к соблюдению институционального уважения.