realitatea.md logorealitatea
22 Мая 2026, 08:18
7 270
Владимир Боля: Я не являюсь кандидатом на пост мэра Кишинёва

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил, что не намерен баллотироваться на пост мэра Кишинёва.

Об этом он сообщил в эфире программы «Территория свободы» на Realitatea TV, отвечая на вопрос о повышенном внимании к столице и его участии в проектах по благоустройству дворов, сообщает realitatea.md

Министр отверг спекуляции о возможном выдвижении, уточнив, что проекты, реализуемые в муниципии Кишинёв, включая программу «Европейский двор», входят в компетенцию Министерства инфраструктуры и регионального развития.

«Я не являюсь кандидатом на должность мэра муниципия Кишинёв», — подчеркнул Боля, отметив, что министерство отвечает как за инфраструктуру, так и за региональное развитие по всей стране.

Он добавил, что муниципий Кишинёв, как часть Молдовы, вносит вклад в государственный бюджет и имеет право на поддержку со стороны правительства, в том числе через проекты модернизации городской инфраструктуры.

Источник
realitatea.md logorealitatea
