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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 19:35
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В Великобритании открылось еще одно почетное консульство Молдовы

В Великобритании открылось второе почетное консульство Молдовы, на это раз – в Нортгемптоне. Почетным консулом назначен Эдуард Ютчис.

В Великобритании открылось еще одно почетное консульство Молдовы.
В Великобритании открылось еще одно почетное консульство Молдовы.

Церемония открытия состоялась в здании мэрии Нортгемптона Guildhall. В ней приняли участие представители региональных и местных властей Великобритании, министерства иностранных дел Великобритании, деловых кругов и молдавской общины Нортгемптоншира, передает logos-pres.md

По словам посла Молдовы в Великобритании Руслана Болбочана, новое консульство будет содействовать развитию торгово-экономических связей, а также продвижению инвестиционных возможностей и инициатив молдавской общины в регионе.

Представители британских властей отметили вклад граждан Молдовы в развитие Нортгемптоншира и выразили готовность развивать сотрудничество с Молдовой в экономической, инвестиционной, культурной и туристической сферах.

Одной из практических функций нового консульства станет содействие в организации выездных консульских услуг в Нортгемптоне. Такие мероприятия регулярно проводит посольство Молдовы в Лондоне.

Нортгемптоншир является одним из регионов Великобритании, где проживает значительная молдавская община. Открытие почетного консульства расширяет консульское присутствие Молдовы за пределами Лондона и Манчестера.

Первым почетным консульством Молдовы в Великобритании стало консульство в Манчестере, открытое в мае 2026 года.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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