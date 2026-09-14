Жители Молдовы смогут получить доступ к некоторым консульским онлайн-услугам.

Правительство рассматривает проект создания информационной системы e-Consulat, которая позволит гражданам получать доступ к некоторым консульским услугам онлайн, не посещая посольство или консульство.

Согласно проекту, разработанному Министерством иностранных дел, платформа заменит существующую систему Consul и будет функционировать как «единое электронное консульское окно». Пользователи смогут подавать заявления, записываться на прием, отслеживать их статус и, в некоторых случаях, получать документы в электронном формате, передает noi.md

e-Consulat будет подключена к нескольким государственным системам, что позволит автоматически брать данные, уже имеющиеся в государственных реестрах.

Платформа была введена в эксплуатацию в августе-сентябре 2025 года. Ее разработка обошлась в 362,5 тысячи долларов, а на техническое обслуживание в 2026 году запланировано еще 1 миллион леев. В 2027 году планируется развитие услуги на сумму около 4 миллионов леев.

Люди, не имеющие возможности пользоваться онлайн-сервисами, по-прежнему смогут обращаться за помощью в посольства и консульства.