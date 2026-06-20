20 Июня 2026, 11:28
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В центре Кишинева проходит «Марш семьи»
Партия социалистов Республики Молдова организовала в Кишиневе «Марш семьи».
Участники выражают свою поддержку традиционным ценностям и институту семьи. Колонна стартовала от ASEM, передает unimedia.info
В марше приняли участие семьи с детьми, молодежь и пожилые люди, которые пришли поддержать семейные ценности и подчеркнуть важность их сохранения в обществе.
Общественный порядок обеспечивается полицией и карабинерами.