В центре Кишинева проходит «Марш семьи».

Партия социалистов Республики Молдова организовала в Кишиневе «Марш семьи».

Участники выражают свою поддержку традиционным ценностям и институту семьи. Колонна стартовала от ASEM, передает unimedia.info

В марше приняли участие семьи с детьми, молодежь и пожилые люди, которые пришли поддержать семейные ценности и подчеркнуть важность их сохранения в обществе.

Общественный порядок обеспечивается полицией и карабинерами.