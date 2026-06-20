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unimedia.info logounimedia
20 Июня 2026, 11:28
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В центре Кишинева проходит «Марш семьи»

Партия социалистов Республики Молдова организовала в Кишиневе «Марш семьи».

В центре Кишинева проходит «Марш семьи».
В центре Кишинева проходит «Марш семьи».

Участники выражают свою поддержку традиционным ценностям и институту семьи. Колонна стартовала от ASEM, передает unimedia.info

В марше приняли участие семьи с детьми, молодежь и пожилые люди, которые пришли поддержать семейные ценности и подчеркнуть важность их сохранения в обществе.

Общественный порядок обеспечивается полицией и карабинерами.

Источник
unimedia.info logounimedia
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