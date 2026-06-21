В Кишиневе прошел марш ЛГБТ-сообщества.

В воскресенье, 21 июня, с 12:00 в Кишиневе на пересечении улиц Букурешть и Измаильской проходил марш Chișinău Pride-2026. Послание марша 2026 года: «Любовь созидает. Закон защищает».

Тема мероприятия 2026 года — юридическое признание и защита однополых семей, передает zdg.md

«Chișinău Pride — это публичное, гражданское и общественное мероприятие, посредством которого мы отстаиваем право всех людей на видимость, безопасность и достоинство. В то время, когда LGBTQI + люди продолжают подвергаться нападкам, дезинформации и политическим попыткам ограничить свободу собраний, присутствие каждого из них имеет значение», — написали организаторы марша GENDERDOC-M.

Традиция проведения прайда в Кишиневе зародилась более 20 лет назад, хотя первые марши были практически невозможны: их запрещали власти, блокировала полиция или на них нападали контрпротестующие.

Первый публичный марш ЛГБТ-сообщества был организован в 2003 году, когда GENDERDOC-M, первая организация, защищающая права LGBTQ + людей в стране, возложила цветы к Мемориалу жертв репрессий. Это был символический жест, но в контексте, где гомосексуальность была декриминализирована только в 1995 году, он был революционным.