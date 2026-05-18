В Тараклии во второй тур выборов вышли независимый кандидат и кандидат ПСРМ.

Согласно данным ЦИК, в голосовании приняли участие 3 912 избирателей, что составляет 33,31% граждан, имеющих право голоса, сообщает realitatea.md

Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое большинство голосов, поэтому в Тараклии будет организован второй тур выборов.

Лидером первого тура стал независимый кандидат Александр Боримечиков, получивший 31,01% голосов. На втором месте — кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак с результатом 28,45%. Именно они встретятся во втором туре.

Третье место занял кандидат PAS Андрей Ламбру, набравший 14,97% голосов (579 голосов). За ним следует независимый кандидат Василе Гайдаржи — 12,13% (469 голосов).

Остальные кандидаты получили менее 6% голосов: Наталья Василевская — 5,15% (199 голосов), Николай Гарановский — 4,29% (166 голосов), а кандидат PDCM Олег Косых — 4,01% (155 голосов).

В ЦИК уточнили, что результаты пока являются предварительными и будут подтверждены официально. Согласно законодательству, кандидат считается избранным, если получает большинство действительных голосов. В противном случае проводится второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.