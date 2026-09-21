В Приднестровье на выборах в Госдуму России проголосовали более 51 тысячи человек.

Жители Приднестровья с российских гражданством в воскресенье, 20 сентября, участвовали в голосовании на выборах в Госдуму России.

По предварительным данным местной избирательной комиссии, этим правом воспользовались свыше 51 тыс. человек, что составляет почти четверть от всего числа российских избирателей, принявших участие в голосовании за рубежом, пишет infotag.md

Больше всего проголосовали в Тирасполе, где было открыто шесть избирательных участков – 21,6 тыс. человек. В Бендерах – 10,5 тыс., в Рыбнице – 4,8 тыс., в Слободзее – 3,8 тыс., в Дубоссарах – 3,2 тыс., в Григориополе – 2,9 тыс., в Каменке – 2,2 тыс., в Днестровске – 1,8 тыс.

Большинство принявших участие в голосовании отдали голоса за партию «Единая Россия» - около 78%.

В регионе проживает свыше 220 тыс. жителей с российским гражданством. На прошлых выборах в 2021 г. проголосовало свыше 59 тыс., из которых большинство – за партию власти «Единая Россия».