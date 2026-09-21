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Infotag.md logoInfotag
21 Сентября 2026, 14:00
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В Приднестровье на выборах в Госдуму России проголосовали более 51 тысячи человек

Жители Приднестровья с российских гражданством в воскресенье, 20 сентября, участвовали в голосовании на выборах в Госдуму России.

В Приднестровье на выборах в Госдуму России проголосовали более 51 тысячи человек.
В Приднестровье на выборах в Госдуму России проголосовали более 51 тысячи человек.

По предварительным данным местной избирательной комиссии, этим правом воспользовались свыше 51 тыс. человек, что составляет почти четверть от всего числа российских избирателей, принявших участие в голосовании за рубежом, пишет infotag.md

Больше всего проголосовали в Тирасполе, где было открыто шесть избирательных участков – 21,6 тыс. человек. В Бендерах – 10,5 тыс., в Рыбнице – 4,8 тыс., в Слободзее – 3,8 тыс., в Дубоссарах – 3,2 тыс., в Григориополе – 2,9 тыс., в Каменке – 2,2 тыс., в Днестровске – 1,8 тыс.

Большинство принявших участие в голосовании отдали голоса за партию «Единая Россия» - около 78%.

В регионе проживает свыше 220 тыс. жителей с российским гражданством. На прошлых выборах в 2021 г. проголосовало свыше 59 тыс., из которых большинство – за партию власти «Единая Россия».

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