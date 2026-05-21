В первом чтении приняты новые правила режима чрезвычайного положения.

Проект поправок к Закону об управлении кризисными ситуациями был принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента, передает moldpres.md

Документ предусматривает гибкость сроков действия чрезвычайного положения, которое может устанавливаться на период от 30 до 90 дней. Срок действия режима повышенной готовности предлагается сократить с 60 до 30 дней.

Проект также вводит механизм парламентского контроля за деятельностью Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, профильные парламентские комиссии смогут в любое время рассматривать распоряжения, издаваемые комиссией в период кризисных ситуаций.

Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку сможет проверять законность, необходимость, соразмерность и временный характер мер, принимаемых властями.

Кроме того, комиссия будет обязана в течение 72 часов передавать парламенту все акты и ограничения, утвержденные в период ЧП.

На основании отчетов, подготовленных парламентскими комиссиями, законодательный форум сможет предлагать правительству изменить или полностью либо частично отменить принятые меры.

Проект также устанавливает, что после окончания режима ЧП правительство должно представить парламенту подробный отчет о примененных мерах и их воздействии.

Законодательная инициатива была разработана группой депутатов парламентской фракции Партии «Действие и солидарность» на основе рекомендаций Европейской комиссии, изложенных в Докладе по расширению за 2025 год.

Ко второму чтению проект будет объединен с другой законодательной инициативой, которая предусматривает введение режима чрезвычайного положения на срок до 60 дней.