theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
21 Мая 2026, 19:44
5 805
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В первом чтении приняты новые правила режима чрезвычайного положения

Законодательный форум будет осуществлять парламентский контроль за деятельностью Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а продолжительность режима чрезвычайного положения может стать более гибкой.

В первом чтении приняты новые правила режима чрезвычайного положения.
В первом чтении приняты новые правила режима чрезвычайного положения.

Проект поправок к Закону об управлении кризисными ситуациями был принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента, передает moldpres.md

Документ предусматривает гибкость сроков действия чрезвычайного положения, которое может устанавливаться на период от 30 до 90 дней. Срок действия режима повышенной готовности предлагается сократить с 60 до 30 дней.

Проект также вводит механизм парламентского контроля за деятельностью Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, профильные парламентские комиссии смогут в любое время рассматривать распоряжения, издаваемые комиссией в период кризисных ситуаций.

Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку сможет проверять законность, необходимость, соразмерность и временный характер мер, принимаемых властями.

Кроме того, комиссия будет обязана в течение 72 часов передавать парламенту все акты и ограничения, утвержденные в период ЧП.

На основании отчетов, подготовленных парламентскими комиссиями, законодательный форум сможет предлагать правительству изменить или полностью либо частично отменить принятые меры.

Проект также устанавливает, что после окончания режима ЧП правительство должно представить парламенту подробный отчет о примененных мерах и их воздействии.

Законодательная инициатива была разработана группой депутатов парламентской фракции Партии «Действие и солидарность» на основе рекомендаций Европейской комиссии, изложенных в Докладе по расширению за 2025 год.

Ко второму чтению проект будет объединен с другой законодательной инициативой, которая предусматривает введение режима чрезвычайного положения на срок до 60 дней.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте