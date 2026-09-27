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logos-press.md logologos-press
27 Сентября 2026, 11:30
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В парламенте предложили ввести мораторий на приватизацию

В парламенте предложили на шесть месяцев приостановить приватизацию, концессию и передачу в доверительное управление государственного имущества.

В парламенте предложили ввести мораторий на приватизацию.
В парламенте предложили ввести мораторий на приватизацию.

Согласно проекту, зарегистрированному вице-спикером Владом Батрынчей, мораторий также должен приостановить уже проходящие аукционы, а участникам вернуть внесенные гарантии. За это время государственные предприятия предлагается подвергнуть комплексному аудиту Счетной палаты и принять меры по их финансовому оздоровлению, сообщает logos-press.md

Авторы инициативы связывают ее с необходимостью защитить критическую инфраструктуру и естественные монополии. В частности, речь идет об объектах, включенных в обновленный весной 2026 года список имущества, подлежащего приватизации, включая Кишиневский стекольный завод, RED Nord и FEE Nord.

С другой стороны, премьер считает, что государство не всегда является эффективным собственником и намерено продолжать приватизацию государственных активов на прозрачных условиях. Более того, средства, полученные от приватизации, он считает целесообразным направлять на создание накопительной пенсионной системы для граждан Молдовы.

Так, на прошлой неделе премьер-министр объявил о «прозрачной приватизации» гостиницы «Заря». Она будет выставлена на аукцион 20 октября. Власти заявляют, что процесс будет прозрачным и открытым для всех заинтересованных инвесторов.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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