В Оргееве и Тараклии 31 мая пройдет второй тур местных выборов.

Решение приняли после выборов 17 мая, по итогам которых ни один из кандидатов в этих населенных пунктах не набрал более половины действительных голосов, передает rupor.md

В бюллетени кандидатов внесут в порядке убывания количества голосов, полученных ранее. Голосование пройдет по тем же избирательным спискам, которые использовались в первом туре.

В Оргееве после обработки всех протоколов лидером первого тура стал независимый кандидат Рамиз Ансаров. Он получил 2020 голосов, или 23,14 процента.

Во второй тур вместе с ним вышел кандидат от «Лиги городов и коммун» Серджиу Ага, набравший 19,53 процента.

В Тараклии борьбу продолжат независимый кандидат Александр Боримечиков и кандидат от Партии социалистов Екатерина Якобчак.

По данным ЦИК, Боримечиков получил 31,01 процента голосов, Якобчак - 28,45 процента.

ЦИК также напоминает, что потолок расходов на кампанию во втором туре не должен превышать ранее установленный лимит. В него включаются и расходы, уже задекларированные кандидатами за первый тур.