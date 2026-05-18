unimedia
18 Мая 2026, 08:11
19 656
В Оргееве будет второй тур выборов: кандидат от PAS занял 5-ое место

ЦИК опубликовала предварительные результаты местных выборов на должность примара муниципия Оргеев. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в городе состоится второй тур голосования.

Согласно предварительным данным ЦИК, в выборах, прошедших 17 мая, приняли участие 8 818 избирателей, что составляет 34,36% от общего числа граждан, включённых в списки, сообщает unimedia.info 

Лучший результат показал независимый кандидат Рамиз Ансаров, получивший 2 020 голосов, или 23,14%.

На втором месте оказался кандидат партии «Лига городов и коммун» Серджиу Ага, за которого проголосовали 1 705 избирателей (19,53%). Третью позицию занял независимый кандидат Василе Адашан с результатом 1 623 голоса (18,59%).

Независимый кандидат Диана Мемет получила 1 341 голос (15,36%), а представитель партии власти PAS Серджиу Станчу занял лишь пятое место, набрав 1 311 голосов, что составляет 15,02%.

Таким образом, во второй тур выборов в Оргееве выходят независимый кандидат Рамиз Ансаров и представитель партии «Лига городов и коммун» Серджиу Ага.

Источник
unimedia
