ЦИС Гагаузии принял документы для регистрации инициативной группы.

Центральный избирательный совет /ЦИС/ Гагаузии сегодня принял документы, поданные для регистрации инициативной группы, которая поддержит кандидатуру Петра Влаха на должность главы (башкана) Гагаузии.

После регистрации инициативной группы ей будут выданы подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, передает moldpres.md

ЦИС Гагаузии напоминает, что документы для участия в выборах башкана, назначенных на 15 ноября 2026 года, можно подать до 6 октября включительно.

Процесс регистрации инициативных групп и сбора подписей осуществляется в соответствии с положениями избирательного законодательства.