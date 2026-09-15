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moldova1.md logomoldova1
15 Сентября 2026, 12:34
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За первые три месяца в системе e-Zilier зарегистрировали более 13 тыс. работников

Более 13 тысяч поденных работников зарегистрировали в системе e-Zilier за первые три месяца ее работы. Это вдвое больше, чем власти рассчитывали взять на учет за весь 2026 год.

За первые три месяца в системе e-Zilier зарегистрировали более 13 тыс. работников.
За первые три месяца в системе e-Zilier зарегистрировали более 13 тыс. работников.

К 7 сентября через платформу оформили свыше 155 тысяч электронных ваучеров. Системой пользуются почти полторы тысячи компаний, пишет moldova1.md

Электронный реестр заработал 1 июня. Работодатель должен внести данные подённого работника и оформить цифровой ваучер еще до того, как тот приступит к работе.

Так власти рассчитывают сократить нелегальную занятость и упростить оформление временной рабочей силы. За работу без такого ваучера грозит штраф: физическим лицам - до девяти тысяч леев, компаниям - до 15 тысяч за каждое нарушение.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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