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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 14:40
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ЦИК разъяснила, кто может баллотироваться в депутаты НСГ на выборах 15 ноября

Кандидатом в депутаты Народного собрания Гагаузии может стать гражданин Молдовы с правом голоса, достигший 21 года и проживающий или проживавший в Гагаузии не менее трех лет.

ЦИК разъяснил, кто может баллотироваться в депутаты НСГ на выборах 15 ноября.
ЦИК разъяснил, кто может баллотироваться в депутаты НСГ на выборах 15 ноября.

На день выборов кандидат должен иметь в регионе место жительства или пребывания. Об условиях участия в выборах, назначенных на 15 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия, передает rupor.md

Политические партии и избирательные блоки могут выдвигать кандидатов не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Независимый кандидат, напротив, не должен состоять в политической партии в течение последних 70 дней перед выборами и не должен публично заявлять о поддержке какой-либо партии.

Для регистрации независимый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 1% избирателей соответствующего округа, но в любом случае не менее 100 человек. Для женщин-кандидатов, а также кандидатов в округах, где зарегистрировано менее 500 избирателей, достаточно представить подписные листы как минимум с 50 подписями.

Партия или избирательный блок может выдвинуть только одного кандидата в каждом избирательном округе.

Документы кандидаты подают лично в один из трех избирательных советов, созданных Центральным избирательным советом Гагаузии. Решение о регистрации или отказе в регистрации должно быть принято в течение семи дней.

Выборы депутатов Народного собрания Гагаузии пройдут 15 ноября 2026 года одновременно с выборами Главы (Башкана) Гагаузии. ЦИК Гагаузии сообщает, что документы для регистрации кандидатов в депутаты можно подать до 6 октября включительно.

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Источник
rupor.md logorupor
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