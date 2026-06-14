Центр стратегических коммуникаций за полгода направил почти тысячу жалоб в META и Google.

Примерно восемь из десяти таких материалов были удалены, передает logos-pres.md

Согласно отчету, который на следующей неделе рассмотрит парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, во втором полугодии 2025 года Центр направил 113 запросов основным цифровым платформам, работающим в Молдове.

Речь идет о 976 публикациях, аккаунтах и рекламных объявлениях, нарушавших правила безопасности площадок и национальное законодательство.

По итогам проверок 77% материалов были заблокированы. Центр помогал госучреждениям формировать официальные позиции по резонансным инцидентам и координировал взаимодействие с IT-гигантами. В 2025 году ведомство протестировало новые протоколы реагирования.

Благодаря поддержке профильных подразделений министерств многие провокационные атаки удавалось нейтрализовать до того, как они успевали нанести вред обществу. Одним из важнейших достижений центр считает разработку системы «Национальный индекс информационной устойчивости», с помощью которой была измерена «температура общества» Республики Молдова.

Бюджет Центра на 2025 год был утвержден в размере 12,25 млн леев, а к концу года составил 8,47 млн леев при уровне исполнения 88,4%. Кроме того, материально-техническая база была усилена за счет донорской помощи на сумму около 2,07 млн леев.

В частности, Миссия партнерства ЕС (EUPM) предоставила специализированную информационную систему стоимостью 1,58 млн леев, а Институт стратегических инициатив (IPIS) передал компьютерную технику на сумму 485 тыс. леев.